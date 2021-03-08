إصابة الرئيس السوري وزوجته بكورونا

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، عن إصابة الرئيس بشار الأسد، وعقيلته أسماء، بفيروس كورونا، بعد إجرائهما فحص الـPCR، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".ووفقا للوكالة فقد شعر الأسد وزوجته شعرا بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بالفيروس، وأجريا الفحص لتظهر النتيجة إيجابية.وأشار البيان إلى أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.