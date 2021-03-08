أوراق وتكاليف تركيب توصيلة كهربائية للمشروعات الكبيرة

حدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة لتركيب توصيلة كهربائية للمشروعات الكبيرة، وذلك فى إطار تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية.وتشمل المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة ما يلى:- شهادة من الحى أو الوحدة المحلية تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص مع الرسومات المعمارية.- إيصال سداد مركز معلومات شبكات المرافق.- موافقة جهات الاختصاص وفقًا لنشاط المشروع.- وزارة الزراعة بالنسبة للمشروعات الزراعية والمقامة على أرض زراعية.- هيئة الاستثمارية للمشروعات الاستثمارية.- هيئة التصنيع للمشروعات الصناعية.- وزارة المواد المائية فى إنشاء المشروعات المقامة على النيل.- صورة البطاقة الضريبية أو قيام الشركة بإخطار مصلحة الضرائب بعد توقيع العقد.- صورة من الجريدة الرسمية المشهر بها عقد تأسيس المشروع أو صورة من عقد التأسيس.ما يثبت سداد قيمة المقايسة.- عقد توريد الطاقة الكهربائية.أما بالنسبة للمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، تشمل رسوم تأمين استهلاك عن كل كيلو وات أو جزء من الحمل المتعاقد عليه فى حالة زيادة الحمل الفعلى بعد التعاقد يتم تحصيل نفس الفئة عن كل كيلو وات أو جزء منه، بالإضافة إلى 10% ضريبة مبيعات من إجمالى قيمة المقايسة بعد استبعاد قيمة المهات ورسوم الدمغة، وتقوم الشركة بمد الكابلات الخطوط الكهربائية والتوصيلات اللازمة مقابل التكاليف المقررة ويكون تنفيذ المقايسات وفقًا لبرامج الشركة وإمكانياتها وتختلف التكلفة حسب الأطول والمهمات والتركيبات المستخدمة.وتعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب الحصول على هذه الخدمة خلال شهر من تاريخ سداد قيمة المقايسة ما لم توجد موانع مادية أو فنية أو قانونية، وفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية يمكن الاتصال بالرقابة الإدارية: 02:2902728.