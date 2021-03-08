للقتل الخطأ.. إحالة سائق دهس طالبا في حلوان لـ«الجنح»

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأثنين، بإحالة سائق دهس طالبا، إلى محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ.و كانت قد وردت إشارة من مستشفى حلوان العام للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث حلوان، تفيد بمصرع شاب وإصابة اخر، في حادث تصادم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه حال استقلال الضحايا دراجة بخارية، اصطدم بهما سائق ميكروباص مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.وتم التحفظ على السائق المتسبب في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.