فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

قام اللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، ونواب المدينة بمتابعة أعمال فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان للمواطنين والزوار وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم التي أجرتها الوحدة للأجزاء المتأثرة بفعل سوء الأحوال الجوية والنوات، في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع مناطق المدينة وعمل الصيانات الدورية اللازمة لها.كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد قامت بإصدار قرار بغلق الممشى ومنطقة اللسان بمدينة رأس البر بعد النوة الجوية الأخيرة وتأثر المنطقة بسقوط الأمطار.