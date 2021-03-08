رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:06 م
اللواء حسين لبيب
اللواء حسين لبيب
حسام فهمي
طباعة
قام اللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، ونواب المدينة بمتابعة أعمال فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان للمواطنين والزوار وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم التي أجرتها الوحدة للأجزاء المتأثرة بفعل سوء الأحوال الجوية والنوات، في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع مناطق المدينة وعمل الصيانات الدورية اللازمة لها.

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد قامت بإصدار قرار بغلق الممشى ومنطقة اللسان بمدينة رأس البر بعد النوة الجوية الأخيرة وتأثر المنطقة بسقوط الأمطار.
فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين
فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين
فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين
فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين
فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين
فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين
فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين
فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين
فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين
فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

موضوعات متعلقة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الإثنين 8-3-2021

الصور

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

image description

سكرتير عام أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة المخلفات الصلبة

الأكثر قراءة

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

«الغزو الفكري الواقع والتحديات».. كتاب جديد لـ منال رشاد

«الموسوعة الكويتية في مدح خير البرية».. كتاب جديد لإيمان الشمري

عبد الرحمن أبو بكر: الكاريكاتير أساسه الفكر.. وفقدان الشغف أزمته

انطلاق معرض «سيما» للتصوير السينمائي الخميس المقبل