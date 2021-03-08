رئيس «دينية الشيوخ»: صناعة الحضارة فريضة إسلامية

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق، إنهإذا كان للدين أركان وثوابت لابد من الإيمان بها، فإن هناك أهداف أو مقاصد عليا جاء من أجلإقامتها وإشاعتها في نفوس العالمين، ولعل من أهم هذه الأهداف والمقاصد الجليلة "صناعة الحضارة "التي هي فريضة إسلامية، ومرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني ومظاهر الرقي العلمي والفنيوالأدبي والاجتماعي.وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ في تصريح له اليوم، عقب فوزه برئاسة اللجنة أن من يطالع التاريخ يجد نماذج مشرقة في كل جانب من هذه الجوانب، وما علينا إلا أن ننفض غبار التاريخ عنها لنقدمها مضيئة مشرقة كما كانت؛ لنبني على ما أسسه السابقون ونحيي ما شيدوه ومن خلال كل ذلك نستطيع أن نصنع نماذج جديدة ولا نقف عند مجرد النظر للماضي وحسب.وأوضح "عامر"، أن الحضارة ترتكز على عدد من الأسس، أهمها: عبادة الخالق، وعمارة الأرض، وتربية النفس والوجدان.