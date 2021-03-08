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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطة مياه أبوتيج المرشحة

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:05 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إنه تم انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه أبوتيج المرشحة، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 500 لث لتغذى المحطة مدينة أبوتيج بالكامل وجميع القري التابعة لها، لتخدم حوالى 500 ألف مواطن.

وأوضح أن الشركة خصصت من خطتها السنوية مبلغ 15 مليون جنيها لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بمروقات ومرشحات محطة أبوتيج المرشحة وأحواض الترسيب ومحابس الضغط العالي ومحابس صالة المواسير وعدد (8) فلاتر لتحسين جودة المياه المنتجة.

وأضاف أنه جارى عمل إحلال وتجديد لعدد (٤) مروق بمحطات نزلة عبد اللاه المرشحة، وعدد (٢) مروق بمحطة مياه منفلوط، وتحديث منظومات معالجة مياه الروبة، وميكنة أنظمة التشغيل داخل المحطات.

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