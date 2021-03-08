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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يكرم العاملين المتميزين بالإسعاف ويتفقد 12 سيارة جديدة

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:23 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، عددا من العاملين المتميزين بهيئة إسعاف المنيا، تقديرًا لهم على ما يبذلونه من مجهودات في القطاع الصحي وبخاصة التصدي لجائحة فيروس كورونا، ومقدمًا الشكر لكل رجال الإسعاف، حيث أكد أنهم بمثابة جنود مجهولة داعمة للمنظومة الصحية، من خلال تقديم الخدمات الإسعافية على أكمل وجه.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور عمرو رشيد، نائب رئيس هيئة الإسعاف والدكتور أحمد سيف، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية، والدكتور شريف مكين، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية ودكتور شريف مدحت مدير إسعاف المنيا.

وتفقد المحافظ 12 سيارة إسعاف جديدة، تم دعم أسطول سيارات هيئة الإسعاف بالمنيا بها، منها 4 سيارات مجهزة بأحدث تجهيزات العناية المركزة، ليصل بذلك عدد سيارات أسطول هيئة الإسعاف بمحافظة المنيا إلى 112 سيارة مجهزة، وذلك في إطار زيادة الخدمة الإسعافية المقدمة لأهالي المنيا

وأثني محافظ المنيا على الدور البطولي والتضحيات التي يبذلها رجال الإسعاف، وعملهم ليلًا ونهارًا لخدمة المواطنين، حيث نقل تحيات وتقدير الدولة المصرية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجهود المخلصة التي يبذلوها، وقال "إنهم يستحقون كل التقدير والشكر، وهذا التكريم لا يفي حقهم الذي يستحقونه، وهذا عهدنا بهم، لافتا أن التكريم يعد رسالة لهم جميعًا أننا معهم، ونعلم جيدًا حجم المسئولية الملقاة عليهم وخاصة في تلك الفترة الصعبة، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لهيئة الإسعاف".

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن السيارات الجديدة، حيث إنها مجهّزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة للإسعاف، والتي تساعد على النقل السريع والفعال والآمن للمرضى، وتحتوي على كل الإمكانيات من أحدث أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الصدمات الكهربائية، والمونتيورز، والنقالات المتحركة، وأجهزة قياس الضغط والسكر.

وأشاد الدكتور عمرو رشيد، نائب رئيس هيئة الإسعاف بالدعم اللا محدود الذي تقدمه المحافظة للهيئة ولجميع العاملين بها بمحافظة المنيا، مؤكدا أن رجال الإسعاف هم الجنود الحقيقيون وهم متواجدون في الخطوط الأمامية في كل محنة، كما أنهم وسام الشرف الذي نحصل عليه في كل وقت.

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