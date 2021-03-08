أول تعليق رسمي على مقابلة ميجان وهاري مع أوبرا وينفري

في أول تعليق بريطاني رسمي على تصريحات ميجان زوجة الأمير هاري، قالت وزيرة الأطفال البريطانية فيكي فورد، اليوم الاثنين، إنه لا مكان للعنصرية في المجتمع البريطاني، وذلك بعدما اتهمت ميجان شخصا ما في العائلة المالكة بإثارة القلق حول مدى سواد بشرة ابنهما آرتشي.وأضافت فورد، لقناة "سكاي نيوز" في نسختها الانجليزية، أنها لم تشاهد المقابلة التي أجراها الزوجان مع المذيعة أوبرا وينفري، وعرضتها قناة "سي بي إس" الليلة الماضية، لكنها قالت: "لا مكان للعنصرية في مجتمعنا على الإطلاق".وأشارت ميجان، خلال حوارها، إلى أن زوجها أسرّ إليها بأن أفرادا في العائلة الملكية أبدوا قلقهم من لون بشرة ابنهما المنتظر خلال حملها بآرتشي، الذي يبلغ عامه الثاني في مايو.وقالت لأوبرا وينفري بشأن طفلها، إن هاري تبلّغ عن "مخاوف وأحاديث فيما يتعلّق بدرجة سواد بشرته، وما قد يعنيه ذلك، وكيف سيبدو الأمر"، وأضافت: "هذه أحاديث أجرتها العائلة معه".