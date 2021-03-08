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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تعرض جهودها خلال جائحة كورونا بمعرض السياحة العالمي ببرلين

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:02 م
جريدة الدستور
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تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، في النسخة الافتراضية من معرض السياحة العالمي في برلين "آي تي بي"، الذي يعد أكبر معرض تجاري للسفر والسياحة في العالم، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس الجاري، وبمشاركة أكثر من 3500 مشارك ومنظمة من أكثر من 180 دولة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الاثنين، أن الأمارات ستشارك ضمن جلسة إعلامية افتراضية مخصصة لأبوظبي تحت عنوان (العصر القادم للسياحة الدولية)، حيث يستعرض الوفد الجهود المتواصلة التي تبذلها الإمارة لمواجهة مختلف التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي مع تسليط الضوء على أهمية التعاون المتبادل ودوره المحوري في نمو وتطور القطاع السياحي، والإنجازات الجماعية الممهدة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للقطاع على المدى البعيد.

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