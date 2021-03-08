رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم أسوان: «أى حد يتجاوز مالوش مكان عندى»

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:00 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
عقد الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعا اليوم، بأعضاء أقسام الشئون المالية والإدارية بديوان المديرية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور (حاتم بدرالدين مدير عام الشئون المالية والإدارية - غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية - منى كمال مدير الشئون المالية والإدارية) وذلك للتأكيد على سياسة العمل ومناقشة المعوقات.

وبدأ وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بجميع الحضور، مؤكدًا أن التعاون وفق القواعد والقوانين المنظمة يعتبر أساس نجاح العمل.

وأضاف أن المناقشة والاختلاف بين الأعضاء أمر مسموح به طالما يصب فى مصلحة العمل، مشيرًا إلى أنه يرفض أى تجاوز من أى فرد (أى حد يتجاوز مالوش مكان عندى) حيث أن مصلحة المديرية فوق كل اعتبار.

وأكد على أنه على المستوى الشخصى يرحب بالمناقشة مع أى فرد طالما أن الرأى يسير وفق القواعد والقوانين، فأنا أوافقك الاختلاف طالما فى صالح العمل.

وشدد على كل فرد احترام رئيسه فى العمل وعدم تجاوز التسلسل الوظيفى، وعلى الرئيس كذلك احتواء جميع العاملين معه، ليأتى العمل بثمار طيبة.

وفتح باب الحوار بينه وبين الحضور حول طلباتهم أو المعوقات التى تواجههم وسبل حلها. مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

موضوعات متعلقة

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

حبس اليوتيوبر محمد عطوة بتهمة «خدش الحياء العام»

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

الصور

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

image description

سكرتير عام أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة المخلفات الصلبة

الأكثر قراءة

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

«الغزو الفكري الواقع والتحديات».. كتاب جديد لـ منال رشاد

«الموسوعة الكويتية في مدح خير البرية».. كتاب جديد لإيمان الشمري

عبد الرحمن أبو بكر: الكاريكاتير أساسه الفكر.. وفقدان الشغف أزمته

انطلاق معرض «سيما» للتصوير السينمائي الخميس المقبل