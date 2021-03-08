وكيل تعليم أسوان: «أى حد يتجاوز مالوش مكان عندى»

عقد الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعا اليوم، بأعضاء أقسام الشئون المالية والإدارية بديوان المديرية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.جاء ذلك بحضور (حاتم بدرالدين مدير عام الشئون المالية والإدارية - غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية - منى كمال مدير الشئون المالية والإدارية) وذلك للتأكيد على سياسة العمل ومناقشة المعوقات.وبدأ وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بجميع الحضور، مؤكدًا أن التعاون وفق القواعد والقوانين المنظمة يعتبر أساس نجاح العمل.وأضاف أن المناقشة والاختلاف بين الأعضاء أمر مسموح به طالما يصب فى مصلحة العمل، مشيرًا إلى أنه يرفض أى تجاوز من أى فرد (أى حد يتجاوز مالوش مكان عندى) حيث أن مصلحة المديرية فوق كل اعتبار.وأكد على أنه على المستوى الشخصى يرحب بالمناقشة مع أى فرد طالما أن الرأى يسير وفق القواعد والقوانين، فأنا أوافقك الاختلاف طالما فى صالح العمل.وشدد على كل فرد احترام رئيسه فى العمل وعدم تجاوز التسلسل الوظيفى، وعلى الرئيس كذلك احتواء جميع العاملين معه، ليأتى العمل بثمار طيبة.وفتح باب الحوار بينه وبين الحضور حول طلباتهم أو المعوقات التى تواجههم وسبل حلها. مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.