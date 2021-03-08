رئيس ​الحكومة​ ​اللبنانية: هناك من يتلاعب بسعر الصرف ويدفع البلاد نحو الانفجار

قال رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال اللبنانية​ ​حسان دياب​، إن الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عالٍ من الخطورة، وهناك من يتلاعب بسعر صرف ​الدولار​ الأمريكي كيفما يشاء ويتحكّم بمصير البلد هل يعقل أن تتحكم منصات مجهولة بسعر صرف الدولار و​الدولة​ بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصات؟!".وتابع دياب خلال الاجتماع الأمني والاقتصادي والمالي أن "هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، ويجب أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني، وفقا لموقع النشرة اللبناني.