نبيل دعبس رئيسًا للجنة التعليم بمجلس الشيوخ

شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة التعليم بمجلس الشيوخ فوز نبيل دعبس برئاستها.كما شهدت فوز كل من النائب أحمد البدري، وراندا مصطفى بمقعدي الوكاله بعد الانتخابات، فيما فاز ناجح جلال بأمانة سر اللجنة.وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.