صلاح فوزي: ليس هناك مهلة زمنية لإنجاز القوانين المكمّلة للدستور (حوار)

• لم تشهد الحياة البرلمانية فصل نائب لتغيبه عن الجلسات

• ليس شرطًا تطابق لائحتي "الشيوخ " و"النواب"

• مجلس النواب يذخر بخبرات متنوعة أعطت زخمًا للمناقشات

• إلغاء الإعفاء الضريبي على النواب هو الأصل

◘ هل حدد الدستور مهلة زمنية محددة لإصدار القوانين المكملة له؟

◘ ماذا عن مفوضية منع التمييز التي تفتقد لمشروع قانون بشأنها؟

◘ بوصفكم أستاذ لقانون الإجراءات البرلمانية كيف تقيم أداء مجلس النواب ؟

◘ كيف ترى إسقاط عضوية أحد النواب لتغيبه عن جلسات المجلس؟

هناك جدل كبير بمجلس النواب حول مادة تغيير الصفة الحزبية التي تسقط عضوية النائب وماذا لو كان تغيير الصفة الحزبية جاء على غير رغبة النائب مثلا بفصله أو شطب حزبه مثلًا ؟

◘ هل يُلزم الدستور بتطابق لائحتي مجلسي النواب والشيوخ؟

◘ أقر مجلس النواب مؤخرًا لائحة الشيوخ وألغى الإعفاء الضريبي على مكافآت النواب.. كيف ترى هذه المادة؟

◘ كيف ترى لائحة مجلس الشيوخ الجديدة؟

◘ ماذا عن المادة 267 التي تنص على عدم خضوع مجلس الشيوخ لأية رقابة؟

◘ كيف ترى العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب؟

◘ أخيرًا.. بماذا تفسر تأخر المجلس في إصدار بعض القوانين الملحة كالأحوال الشخصية؟

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري والإجراءات البرلمانية، عضو لجنة العشرة لوضع دستور 2014 إنه لا توجد مهلة محددة لمجلس النواب للانتهاء من القوانين المكملة للدستور، وإلا يقع في مخالفة دستورية، مؤكدًا أن وقت إصدار التشريعات هو من مواءمات المجلس ولا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، كما أشار في حواره لـ" الدستور" إلى أن الحياة الحزبية لم تشهد إسقاط عضوية نائب لتغيبه عن حضور جلسات المجلس.واعتبر أستاذ القانون الدستوري والإجراءات البرلمانية أن المجلس الحالي يذخر بعدد كبير من الكفاءات المتنوعة وهو ما اتضح في أدائهم بشكل لائق كما منح وقت كاف لمناقشة القوانين المعروضة عليه.وقت إصدار التشريع هو من مواءمات وملاءمات المشرّع ولا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية فهي سلطة تقديرية ومن حق مجلس النواب التأني في إصدار بعض القوانين لمزيد من الدراسة ولإصدارها بشكل متوازن.وحدد الدستور القوانين المكملة له وآلية إصدارها، فوفقًا لنص المادة 121"تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له: "أغلب هذه القوانين صدر بالفعل، فيما يعد تأخر إصدار قانون المحليات باعتباره يطال 2800 قرية أم وتوابعها من عزب وكفور لتتعدى الـ12000 قرية وهو ما يستوجب دراسات متأنية حوله.تطبيق العدالة وتجريم التمييز منظومة متكاملة مترابطة وليس متوقفًا على إنشاء المفوضية، حيث سنجد في قوانين مباشرة الحقوق السياسية والوظائف العامة والهيئات القضائية وغيرها نصًا يكفل المساوة بشكل كام ويجرم التمييز بين كافة أبناء الوطن، ويجرم التمييز وهذا تنفيذ لنص الدستور الذي" ألزم في الفقرة 3 من المادة 53 الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة" ولم يحدد مدة زمنية لإنشاء المفوضية.أرى أن اللائحة تطبق بشكل منضبط ويتضح من خلال جلسات المجلس انتظام حضور النواب وبكثافة وهو يعكس اهتمام لديهم بدورهم البرلماني، كما أن هناك أداءً جيدًا لعدد كبير من النواب في ظل أن أغلبهم نواب جدد وشباب لكن المجلس الحالي يذخر بعدد كبير من النواب الكفاءات والتخصصات المتنوعة فمثلًا اللجنة التشريعية تضم كفاءات قانونية متميزة كالمستشار إبراهيم الهنيدي رئيسها وأمين السر الدكتور علي بدر أستاذ قانون وإيهاب الطماوي وهو قانوني، أيضًا، ما يظهر في أدائهم البرلماني، كما أن المناقشات تأخذ حقها فى الوقت، وعلى الأمانة العامة للمجلس حصر عدد ساعات المناقشة لكل قانون لأن ذلك دلالة جدية المناقشات والرغبة في إصدار قوانين متوازنة، كما أن الطلبات والأجندة التشريعية يحكمها إدارة الأولويات وتوافر المعلومات اللازمة والاستماع لصوت الشارع مثل تعديل قانون الإيجارات القديمة.لم تشهد الحياة البرلمانية في مصر إسقاط عضوية أي نائب لتغيبه عن الحضور، ولم تتخذ إجراءات ضد المتغيبين سوى خصم المكافأة ولم يعتبروا ذلك إخلالًا بواجبات العضوية، فاللائحة تنص على أنه "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن، ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب، دون الإخلال بمسئوليته البرلمانية." ومن واجبات الأعضاء حضور الجلسات والمشاركة في المناقشات ووفقًا للدستور فإن حالات إسقاط العضوية هي فقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية،أو فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها "، وتخضع هذه المسألة لإنسانية الوظيفة العامة فقد يكون التغيب لعذر مرضي أو غيره.الأصل في العضوية أنها لا تسقط، فوفقًا لنص المادة 110 " لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه. "وأضاف قانون مجلس النواب" إسقاط عضوية.من يغير صفته التي انتخب على أساسها أو غير صفته الحزبية"، فيما يخطر مجلس النواب بتغيير الصفة الحزبية من خلال خطاب من رئيس الحزب التابع له العضو سواء بفصله أو استقالته،وهو ما يجعل البرلمان وكأنه ينفذ إرادة الأحزاب ومن المعلوم أن طبيعة العمل الحزبي والسياسي دائمًا ما يشهد اختلاف في وجهات النظر وهو ما يكون في أغلب الأحوال إثراءًا للحياة السياسية وللصالح العام، كما أن تطبيق هذه المادة سيظهر الكثير من المفارقات حيث تحتوي على تمييزًا سلبيًا فلم تذكر المعينين الذين قد يغيروا صفتهم الحزبية، وذكرت " إذا غير الصفة التي انتخب على أساسها".وهو ما يتطلب تعديل هذه المادة بما يتماشى مع نص الدستور.كما أن قرارات الفصل الحزبية يمكن الطعن عليها أمام القضاء، لذلك من الأفضل التريث في مثل هذه الأمور، كما أن التفسير الدستوري للمادة يشترط أن تكون الإرادة حاضرة بمعنى أنه إذا غير النائب صفته برغبته الشخصية وليس جبرًا تسقط عضويته بأغلبية ثلثي المجلس منادًة بالاسم.تطابق اللوائح ليس ضروريًا خاصة في بعض الأمور الإجرائية.من الجيد تعديلها فالضرائب هي تكاليف عامة تفرض على الجميع وقد منح الدستور الحق للقانون بأن يعفي البعض من الضرائب لكن بشرط أن تكون هناك حكمة كأن يكون الإعفاء الضريبي لكل من يقل راتبه مثلًا عن 3000 جنيهًا مثلًا كشريحة عامة وليست لتخص فئة بعينها، لذلك كان لزامًا على مجلس النواب تعديلها بلائحة مجلس الشيوخ وكذلك ضمها بتعديلات لائحتهم أيضًا إبراءً للذمة.أرى ضرورة إعادة النظر في المادة 223 منها والتي تشترط تفرغ النائب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة، خاصة في البند الأخير الذي ينص على أنه "لا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة في غير أوقات جلسات المجلس ولجانه، إلقاء العضو الدروس والمحاضرات فى الجامعات ومؤسسات البحث العلمى، وحضور المؤتمرات، وعضوية اللجان العلمية والاستشارية بتلك الجهات، والإشراف على الرسائل العلمية مناقشتها، متى طلب ذلك" وكأن هذه الجزئية من المادة خصصت لأساتذة الجامعات تحديدًا، كما أنها مخالفة صريحة لنص المادة 103 من الدستور التي نصت على "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون." وهو ما يوجب إلغائها في لائحتي " الشيوخ والنواب"أطالب بتعديلها؛ لأن رقابة المركزي للمحاسابات لا تنال من استقلالية المجلس كما أن رقابة الجهاز تطال كل الجهات القضائية بمصر وهذا لا يعني أبدًا عدم استقلاليتها، لكن هذه الرقابة تضيف مزيدًا من الشفافية، فوفقًا لنص المادة فالرقابة هنا ليست تلقائية ولا بقوة القانون لكنها تخضع لإرادة رئيس المجلس كما أن إضافة موازنة المجلس في الموازنة العامة للدولة "رقمًا واحدًا " لم ينص عليه الدستور المصري وكذلك كل دساتير العالم ومن حق مجلسي النواب والشيوخ أن تكون ميزانيتهم مستقلة ليكون هناك قدر من حرية الحركة.من الواضح أن هناك تواصلًا بين الجانبين ورغبة لدى الطرفين للعمل وفقًا للمصلحة العامة فالحكومة ألقت بيانات بشأن أداء الوزارات المختلفة بشكل دقيق وهو ما يعكس اهتمامها بالدور الرقابي للمجلس.هناك دراسات لا بدّ أن تجري وقد يعطل هذا إصدار أي قانون بعض الشئ ولا بدّ أن تجرى حوله مناقشات مع كافة فئات المجتمع وطوائفه، لكنه يمس الجميع، وبه الكثير من البنود الخلافية ويجب التأني في إصداره واستطلاع رأي الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وبشكل عام فإن الحركة التشريعية جيدة.