رئيس الإنجيلية: المرأة هى المكون الإنسانى الأعظم تأثيرًا فى المجتمع

قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الإثنين، بمناسبة الاحتفال العالمى بيوم المرأة: "يحتفل العالم اليوم بدور المرأة العظيم في حياة البشرية".وتابع "زكي": "اليوم نتذكر المكون الإنساني الأعظم تأثيرًا في المجتمع، مصدر الحياة الملهمة للمسئولية وبناء القيم والمواظبة والإنجازـ شكرًا سيدات العالم".