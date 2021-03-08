إقليم كردستان العراق يقرر السماح بدخول السياح

قررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق السماح بدخول السياح من العراقيين والأجانب للإقليم.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء (نينا) اليوم الاثنين - أنه ابتداءً من اليوم يسمح للسياح بالدخول من جميع المعابر في الإقليم بعد أيام من التشديد والمنع.وأضافت أنه يتوجب أن يخضع السياح القادمون من المدن العراقية الأخرى، والأجانب لفحص "PCR" الخاص بفيروس "كورونا" قبل التوجه إلى الإقليم بمدة 72 ساعة.. موضحة أنه يجب أن يحجر المواطنون العراقيون والأجانب أنفسهم في حال الوصول للإقليم وكانت نتيجة الفحص إيجابية.