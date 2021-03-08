حبس تاجر يصنع العطور من خامات مجهولة بالموسكى

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الإثنين، إحالة صاحب مركز لتعبئة العطور، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامه بإدارة مركز إنتاج عطور بدون ترخيص.وتبين أنه يستخدم في تعبئة العطور خامات مجهولة المصدر وعلامات تجارية "مقلدة" بالموسكى.تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مركز لتعبئة العطور- كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى، لإدارته المركز "بدون ترخيص"، واستغلاله في تعبئة العطور مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وعلامات تجارية "مقلدة" غاشا ًبذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعُثر بداخل المركز على 1850 عبوة عطور مختلفة الأنواع، 260 لتر كحول، 65 عبوة زيوت عطرية، 3500 ملصق لعلامات تجارية مقلدة، 3850 عبوة فارغة مُعدة للتعبئة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.