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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يبحث مع مسؤولي الري مستجدات تبطين وتأهيل الترع

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:57 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذي أطلقته القيادة السياسية، والذي يستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجاري المائية

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه يجري العمل حاليا في تنفيذ 24 عملية بإجمالي زمام 127 ألف و591 فدانًا،حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 175كيلو متر بتكلفة تقدر بنحو 298 مليون جنيها وبنسبة 58% من إجمالي المستهدف في المرحلة الأولى، والمقدر بـ 300كم، مشيرًا إلى تكليفاته لمسؤولى قطاع الري بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذي للمشروع.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس جمال الباز، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببني سويف، بشأن الموقف التنفيذي للمشروع والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والمعوقات إن وُجدت، للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف المرور على الترع، والمصارف، والمحطات، من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواجهة التعديات في المهد، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع الذي تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة،حيث يعتبر المشروع من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية.

وأضاف وكيل وزارة الري، أن نسب تنفيذ المشروع جيدة جدا وحسب التوقيتات المحددة ضمن البرنامج الزمني للتنفيذ، وأنه يتم العمل حاليا في 24 عملية تتضمن أعمال تأهيل وتكاسي دبش على الناشف وتبطين خرسانة عادية،وتشمل " ترع عمار القبلية وفروعها،فروع باقى هندسة ري ببا،ترعة أحمد باشا البحرية وفروعها، ترعة حاجر بني سليمان،ترعة جبل أبوصير، فرعي 1و2 الميمون الشرقية وجنابية الميمون الجديدة،ترع فرع البرق القبلي والمهندس الشرقي والغربي، وتأهيل ترع تابعة لزمام ري بني سويف وناصر، وجنابية الشناوية القبلية والبحرية ترعة الحريقة، ترعة محمود بفروعها".

وكذلك "فرع 1 باروط و2،وبني بخيت، وترعة مختار وفروعها،ترعة ممتاز،ترعة الآثار،الميمون الشرقية أشمنت القبلية،فرع الجبل"، في حين تتم حاليا أعمال طرح 6 عمليات وترسيتها، وتشمل عملية تأهيل وتبطين ترع بناصر،وتأهيل فرع زاهر بالواسطى وعملية تأهيل فرع 7السلطاني بأهناسيا، وتأهيل فرع 3 بني سويف هندسة ري شرق، بإجمالي زمام يقدر بـ 1000 فدانا.

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