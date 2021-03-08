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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كارولين عزمى بطلة مسلسل «أحسن أب» لـ علي ربيع

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:08 م
الفنانة الشابة كارولين
الفنانة الشابة كارولين عزمى
دعاء عبد المقصود
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تعاقدت الفنانة الشابة كارولين عزمى على بطولة مسلسل "أحسن أب" للنجم على ربيع، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويواصل نجم العمل على ربيع وأبطاله تصوير مشاهد العمل في أحد الاستديوهات الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر، ويلعب «ربيع» دور أب يقع في العديد من المشاكل في إطار اجتماعي كوميدي.

ويتكون العمل من 15 حلقة في تقليد جديد اتبعته شركة «سينرجي» هذا العام لتقديم وجبة درامية متميزة للجمهور دون أي مط وتطويل.

وطرحت شركة «سينرجي» مؤخرا البوستر الرسمي لمسلسل "أحسن أب"، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج معتز التوني، وتأليف أحمد محيي ومحمد محمدي، وبطولة: على ربيع وأحمد فتحي وكارولين عزمى وسامي مغاوري وأحمد جمال سعيد وعدد آخر من نجوم الكوميديا الذين سيتم التعاقد معهم خلال أيام للانضمام لأسرة العمل المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.
كارولين عزمى بطلة مسلسل «أحسن أب» لـ علي ربيع
كارولين عزمى بطلة مسلسل «أحسن أب» لـ علي ربيع

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