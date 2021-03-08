وزيرة التضامن: 75% من برامج الإقراض توجه للمرأة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من المشروعات التي تقدم للمرأة لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أنه يتم توجيه مختلف أشكال التدريب لهن ودعمهن بالمهارات الإنتاجية، مما يساعدهن في رفع مستواهن الاقتصادي والاجتماعي.وأوضحت القباج، في تصريحات صحفية، أنه يتم دعم المرأة من خلال برامج الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، لافتة إلى أن 75% من برامج الإقراض موجهة للمرأة، بخلاف مشروعات "مستورة" التي تشمل النساء بنسبة 100%.وأشارت إلى أن الأولوية للمرأة المعيلة، والعمل على تمكينها اقتصاديا، سواء من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، أو تخصيص بعض الوظائف لهن في القطاع الخاص المتمثل في المصانع والشركات.وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم منح قرض "مستورة" إلى السيدات ذوات الدخل البسيط ومعدومات الدخل، وصاحبات معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك يمنح للمرأة التي لم تحصل على مساعدة تكافل وكرامة، وذلك على مستوى 26 محافظة، مشيرة إلى أن إجمالي قروض «مستورة» التي تم منحها خلال 2020 بلغ نحو 332 مليونا و294 ألفا و350 جنيها.. ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن قروض «مستورة» تنوعت ما بين قرض لعمل مشروعات إنتاج حيواني وصناعي، ومشروعات تجارية وخدمية، بالإضافة إلى منح قروض لعمل مشروعات منزلية لا تتعارض مع الصحة أو البيئة أو تتعارض مع الأمن.كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج «الألف يوم الأولى»، والذي يهدف إلى تعريف الأم الحامل أو المرضع، ممن لديها أطفال أقل من عمر سنتين بكل قواعد التغذية السليمة، مؤكدة أنه تم استهداف 41 ألف سيدة، وسيتم العمل على زيادتهن إلى 80 ألفا بنهاية العام الجاري.