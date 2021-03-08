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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهم بإلقاء جثة حبيبته أمام مسكن أسرتها:«استنجدت بيا وأهلها رفضوها»

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:56 م
المتهم
المتهم
نجلاء رفاعي
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أدلى المتهم بإلقاء جثة سيدة مريضة في الشارع باعترافات تفصيلية أمام نيابة حلوان الجزئية.

وقال المتهم أنه كان على علاقة عاطفيه بها، وعقب تدهور الحالة الصحية للمتوفية اتصلت به وطلبت اللجوء اليه لرعايتها صحيا نظرا لرفض المستشفى قبولها لتدهور حالتها، وأكد أنها توجهت له مستقلة سيارة إسعاف بشارع ترعة الخشاب، وساعد أهالي المنطقة المسعفين في نزولها وتركها بالشارع، وهاتف المتهم شقيقها لاستلامها وتسكينها بمنزل عائلتها الذين رفضوا استلامها، فاستعان بصديقه ومركبة بخارية "توكتوك" لنقلها لمنزل عائلتها وألقاها أمام مسكنهم.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالي بإلقاء شخصين جثة فتاه امام منزلها وتركها ملقاة أرضا، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين انها تدعى "م. ا" 23 سنة، ربة منزل ومقيمه حدائق حلوان.

وبمناظرتها تبين أنها فتاة في العقد الثاني من العمر ترتدى جلباب اسود اللون أسفلها بنطالا قطنيا، حافية القدمين ويوجد جبس بالذراع الأيمن، وجرح سطحي قديم بمنتصف الجبهة ويوجد بجسدها خرطوم طبس "قسطرة".

و كانت النيابة قد قررت تشريح الجثة واعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن، وحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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