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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متحدث النواب الليبية يكشف سبب تأخير انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:55 م
النواب الليبي
النواب الليبي
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أرجع المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي" عبدالله بلحيق " تأخير الجلسة التي كان مقرر عقدها اليوم الإثنين الساعة الحادية عشرة بتوقيت ليبيا؛ لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، إلى تأخير وصول عدد من النواب.

وقال بلحيق -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الإثنين- إن الجلسة سوف تنطلق بعد استكمال وصول أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن طائرة قادمة من المنطقة الغربية على متنها النائب الأول لمجلس النواب وعدد 50 عضوا ستصل مطار القرضابية الدولى ومن ثم تعقد الجلسة.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، والوفد المرافق له قد وصل إلى مقر جلسة المجلس بمدينة سرت، فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي إسماعيل الشريف-في تصريح أوردته بوابة (الوسط) الليبية- وصول 130 نائبا إلى مدينة سرت صباح اليوم.

يذكر أنه من المقرر عقد اليوم جلسة تشاورية تتركز حول مخرجات ملتقى الحوار السياسي، وخارطة الطريق التي انبثقت عنه، ثم الانتقال إلى منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، على أن تتواصل مشاورات وجلسات مجلس النواب الليبي على مدى اليومين القادمين.

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