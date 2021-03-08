مقتل وإصابة 59 مسلحًا من طالبان فى عمليات أمنية بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الإثنين، مقتل وإصابة 59 مسلحًا من حركة طالبان خلال عمليات جوية وبرية في إقليمي "قندهار" و"هرات" جنوب وغرب البلاد.وذكرت وزارة الدفاع- في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية- أن قوات الأمن والدفاع الأفغانية نفذت عمليات هجومية في مناطق "أرغنداب" و"بانجاوي" و"زهراي" في "قندهار" جنوب أفغانستان بدعم من القوات الجوية.وأوضح البيان أن 34 مسلحًا من طالبان قتلوا خلال المداهمة.. فيما أصيب 7 آخرون، كما دمرت قوات الأمن عددًا كبيرًا من الأسلحة والذخيرة الخاصة بالحركة.وأشار البيان إلى أن قوات الأمن قامت بتفكيك 20 لغمًا زرعها مسلحو طالبان في منطقتي "أرغنداب" و"زهراي"؛ لاستهداف أفراد الجيش والمدنيين.في السياق ذاته، أكد مسئولون في إقليم "هرات" غرب أفغانستان- في بيان صحفي- مقتل 11 مسلحًا من طالبان، وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة؛ خلال عملية تطهير مشتركة نفذتها قوات الأمن والدفاع بدعم من القوات الجوية الأفغانية.