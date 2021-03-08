بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

قضت محكمة العجوزة الجزئية بجلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، بأول حكم قضائي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بعد رفع الحصانة عنه، حيث قضت حضوريًا بتغريمه 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه لصالح ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق لقيامه بالتعدي عليه بالسب والقذف.وفي 2 مارس الماضي، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذي طالب فيه بإعادة فرز أصوات الناخبين في انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر.