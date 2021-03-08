وزير خارجية اليونان يصل القاهرة فى زيارة رسمية

وصل وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس إلى القاهرة، اليوم الاثنين، في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسئولين؛ لبحٽ العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجمل الوضع السياسي وتطورات الأوضاع في المنطقة.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس بابايوأنو قد أعلن منذ يومين عن أن زيارة وزير الخارجية تدل على العلاقات الممتازة بين البلدين، موضحًا أنه ستتم خلالها مناقشة العلاقات الثنائية، ومجمل الوضع السياسي، والتعاون الاقتصادي، وأيضًا التعاون في قطاع الطاقة، كما سيتم التطرق لمناقشة القضايا الإقليمية، سواء التطورات في شرق المتوسط أو الوضع في ليبيا.وأشار إلى أنه، خلال الزيارة، سيتم التركيز أيضًا على متابعة "منتدى الصداقة"، الذي عقد مؤخرًا في أثينا، وعلى هامشه كان هناك لقاء ثنائي بين وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس ونظيره سامح شكري، وأيضًا اجتماع ثلاثي بين اليونان وقبرص ومصر.