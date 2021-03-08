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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبد الخالق عياد رئيسًا للجنة الطاقة بمجلس الشيوخ بالتزكية وعزت وعبد الرحيم وكلاء

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:53 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ فوز المهندس عبد الخالق عياد برئاستها وذلك بالتزكية.

كما شهدت فوز كلا من النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومجدي عبد الرحيم بمقعدي الوكاله بعد الانتخابات التي شهدتها الوكاله، فيما فازت نهي أحمد فتحي بأمانه سر اللجنة.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.

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