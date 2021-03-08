ضجة كبيرة في بريطانيا بسبب تصريحات هاري وميجان مع أوبرا وينفري

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، أن تصريحات الزوجين هاري وميجان، في مقابلتهما مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، أثارت ضجة كبيرة في بريطانيا، وسيكون لها وقع صاعق على العائلة الملكية.وقالت الصحيفة البريطانية إن "ما حصل أسوأ من أي توقع كان لدى العائلة الملكية من هذه المقابلة".وأضافت الصحيفة: "ميجان عانت ميولا انتحارية.. هي قلقة على صحتها الذهنية.. لقد بكت خلال التزام رسمي.. والعائلة الملكية لم تساعدها"، متحدثة عن "ادعاءات مؤذية".