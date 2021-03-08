رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بعد قرع أجراس كاتدرائية العاصمة الإدارية.. لماذا الجرس في الكنيسة؟

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:53 م
كاتدرائية العاصمة
كاتدرائية العاصمة الإدارية
جرجس صفوت
طباعة
ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأحد، صلاة قداس رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه دقت للمرة الأولى أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في بدء صلوات عشية قداس سيامة الأساقفة السبعة الجدد.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن قداسة البابا تواضروس الثاني أشار في كلمته في صلاة العشية إلى أن الأجراس تم تركيبها مؤخرًا، وأنها المرة الأولى التي تدق فيها الأجراس.

وقال المهندس أمين إبراهيم، الحاصل على دبلوم العلوم اللاهتية من معهد الدراسات القبطية، إن الأجراس ليست للزينة في الكنائس كما يعتقد البعض، فللجرس وظيفة كرازية حيث تذكر الأقباط ببدء الطقوس الكنسي وعلى رأسها القداس الإلهي.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الأجراس قد تكون للإعلان المفرح عن وصول البابا أو الأسقف الى المكان أو الكنيسة، وقد تكون أيضا للإعلان المحزن عن رحيل أحد الكهنة أو الرهبان.

وتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا، والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيسًا لدير للأنبا بيشوى، والقمص ثاؤفيلس المحرقي باسم الأنبا فليوباتير أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني باسم الأنبا فام أسقفا على إيبارشية شرق النيل.

كما تمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص أخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي باسم الأنبا رويس لإيبارشية اسيا والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.

موضوعات متعلقة

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

بعد غيابه بـ5 أيام.. العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالغردقة

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

الصور

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

الأكثر قراءة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

في أقل من شهرين.. إطلاق 4 مسابقات وجوائز لدعم الإبداع واكتشاف المواهب

إطلاق أول لقاءات سلسلة «رموز» الفكرية

«المصرى الديمقراطى» يطلق مهرجان الثقافة والفنون فى سبتمبر

وزيرة الثقافة تشهد احتفال «القومى للترجمة» باليوم العالمى للمرأة