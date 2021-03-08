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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره القطري في الدوحة

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:51 م
أمير قطر تميم بن
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني،
نيفين أشرف
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استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الإثنين، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في إطار زيارته الرسمية للبلاد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد وزير الخارجية السعودي، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، ورفض كل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.

ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى دولة قطر اليوم الإثنين، في زيارة رسمية، وكان في مقدمة مستقبليه فور وصوله الدوحة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وخلال الزيارة، تسلّم أمير قطر، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وتأتي الزيارة، بعد مرور شهرين منذ توقيع اتفاق العُلا، خلال أعمال القمة الخليجية في دورتها الحادية والأربعين، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي.

وبموجب الاتفاق، تم إعلان المصالحة الخليجية بين قطر ودول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين" وإنهاء المقاطعة العربية للدوحة التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات منذ الخامس من يونيو 2017.
وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره القطري في الدوحة
وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره القطري في الدوحة
وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره القطري في الدوحة
وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره القطري في الدوحة
وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره القطري في الدوحة
وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره القطري في الدوحة
وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره القطري في الدوحة
وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره القطري في الدوحة
وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره القطري في الدوحة
وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره القطري في الدوحة
وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره القطري في الدوحة
وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره القطري في الدوحة
وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره القطري في الدوحة
وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره القطري في الدوحة

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