ماهر بدر: دور الكاريكاتير هو رصد حقيقي لنبض الشارع (حوار)

ـــ ما حكايتك مع الكاريكاتير وأين بدأت وكيف ومتى؟

لماذا اخترت الكاريكاتير كنوع فني تمارسه؟

ــ كيف تري حال الكاريكاتير قديما مقارنة بوضعه الحالي ؟

ــ إلى أين يمضي وضع الكاريكاتير مستقبلًا؟

ــ مَن من فناني الكاريكاتير تأثرت به وأعجبتك أعماله؟

ــ هل أقمت معارض شخصية لك أو شاركت في معارض جماعية؟ حدثنا عنها؟

ــ ما دور فن الكاريكاتير في المرحلة المقبلة؟

فاز بالجائزة الأولى في مسابقة حقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوربى ومؤسسة الأهرام، وجائزة جود نيوز عن رسوماته لبورتريهات فنانين السينما، وشهادات تقدير من مهرجانات عدة منها مهرجان كان للسينما ومهرجان الإبداع ومهرجان للقدس سلام بمكتبة الإسكندرية وجمال وسلام ببيت السنارى وغيرها العديد من المسابقات والمهرجانات.إنه فنان الكاريكاتير ماهر بدر الذي يكشف لـ"الدستور" أسباب دخوله مجال الكاريكاتير، والفنانيين الذين تأثر بهم.الكاريكاتير فن المبالغة والتلخيص في ذات الوقت فهو فن شعبي ومحبوب لدى الجميع تقريبًا، وحكايتى معه مثل أي متلقي متابع للمعرفة وما يدور حولنا، لأنه كفن مرتبط بالمطبوعة تحت مظلة سياستها التحريرية أيضا سواء كانت مستقلة أو حكومية، ولأنه لسان حال الناس وصوتهم لذلك دائمًا عند شرائهم أى صحيفة أو مجلة حربصين أن يشاهدوه بها ولأن تفاعل الناس معه يأتى بشكل سريع.جاء حبي له كفن متفاعل مع الشعب والمتلقيين لذلك فيحتاج من الرسام أن يكون متابع جيد وقارئ متميز حتى يكون ملم وواعى لما يدور من أحداث وما يشغل الناس ويخصهم ليستطيع بلورة فكره للتعبير وتلخيص مشاكلهم وقضاياهم بخطوط بسيطة وكلمات أبسط٬ حتى رؤية ومشاهدة الكاريكاتير بمثابة استراحه للقارئ من تركيز قرائته لباقي المطبوعة.سبب ممارستى للكاريكاتير هو حب الناس، وعادة الشعوب لا ينحازون إلا لما يهمهم خاصة حياتهم المعيشية وما يعبر عن قضاياهم ومشاكلهم عندها يكون بؤرة اهتمامهم وبطلهم الشعبي ويكون كاريكاتير موفق.حال الكاريكاتير مرتبط بحال الصحافة عامة، وما يوجد من مطبوعات لأنه بات وكأنه للصحيفة كطابع دمغة رسمى ومن أهم ما يميز أى صحيفة أو مجلة وبالطبع ذلك أيضا بالنسبة للمواقع والبوابات والمنصات الالكترونية التى لم تكون بهذا الانتشار كما هو الآن. مواكبة الطفرة التكنولوجية والسوشيال ميديا وعصر الشبكات لذلك انتقلت أدوات الرسم لتكون ديجيتال وأصبح الرسم الديجيتال ببرامج كثيرة أهمها برنامج الفوتوشوب هى الأدوات الحديثة لأى رسام الآن، بل أن هناك بعض المواقع بها الكاريكاتير متحرك ومسموع وليس مقروء فقط، كإفيهات السينما ومقاطع من الأفلام المشهورة فأصبح لزاما وضرورة التطور في أساليب تفكيرنا واستحداث أدواتنا حتى نعاصر ونساير ما نحن بصدده من تطور عكس الماضى التى كانت فيه الصحف والمجلات من المصادر الرئيسية بل أول قائمة وسائل المعرفة وتواجد المطبوعات وتنوع الصحف بكثرة فطرديا كان ازدهار للكاريكاتير لعلاقته الأساسية بالنشر كأهم ما يميز المطبوعة الصحفية٬ فكان يتصدر أغلفة الصحف والمجلات كنجم صحفي.بالنسبة لمستقبل الكاريكاتير أرى أن هناك مشكلة تواجه الجيل الحالي من الرسامين لأنهم لم يشتغلوا علي أنفسهم من تدريب وأخذ دورات رغم حبهم له ولكنهم يعتبرونه غير مربح أو مجدى، خاصة أنهم كشباب دائمًا ما يبحثون عن التعيين والاستقرار الذى بات صعب الآن وحتى المعينين يحتاجون دعم المؤسسة الصحفية التى يعملون بها سواء دعم مادى أو توفير وسائل التكنولوجيا والتدريب والدراسة والدورات التدريبية لحثهم وزيادة حماسهم للإقبال علي التطور والعمل بشكل أفضل ليكون هناك مبدع ورسام متمكن من أدواته وفكره.الفنانون الذين تأثرت بهم بمصر والوطن العربي كان رحمة الله عليه مصطفى حسين وممدوح طلعت وحبيب حداد من سوريا وبهجت عثمان وغيرهم فكانت تبهرنى تلخيصهم وخطوطهم القوية وأفكارهم السهلة الممتنعة فى ذات الوقت.شاركت بالفعل في العديد من المعارض وحصلت علي جوائز مثل جائزة الصحافة بنقابة الصحفيين 2016 ومعرض حقوق الملكية الفكرية التى نظمته مؤسسة الأهرام من خلال معهد الأهرام الإقليمى تحت إشراف ورعاية منظمة هيومن رايتس عام 2005.كما شاركت فى العديد من المعارض الجماعية كمعرض هيئة البريد المصرى بساقية عبدالمنعم الصاوى معرض أفريقيا بعيون مصرية ومعرض آخر عن أطفال السودان علي المستوى الإفريقي، إضافة إلى الملتقي الدولي للكاريكاتير بدوراته الست وأيضًا ملتقى الكاريكاتير العربي بدوراته الأربعة ومعرض الجمعية المصرية للكاريكاتير برعاية بنك الإسكان والتعمير٬ ومعارض للسفارات احتفالًا بأعيادها الوطنية.أما عن المعارض الشخصية فكانت فن البورتريه، ولوحات فن تشكيلي، لأننى رئيس قسم الفن التشكيلي والكاريكاتير بجريدة الأهرام.دور الكاريكاتير دائمًا وأبدًا مهم جدًا وهو رصد حقيقي لنبض الشارع عندما يكون هدفه مصلحة الناس لذلك أعتبر مساحة النشر خاصتى هى منبر للناس ولابد لي أن أتكلم عنهم وما يهمهم من قضايا وأحداث، كما ذكرت أنه لا بدّ أن لا نتخلي عن دورنا في التحديث وتطوير أدواتنا وتنوع أساليبنا فى التعبير حتى نرتقي بهذا الفن التاريخى التى تمتد أصوله إلي الفراعنة.