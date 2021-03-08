رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يتابع سير العمل بالمشروعات الخدمية الجديدة بمركز طامية

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:48 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
طباعة
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية الجديدة بنطاق مركز طامية، وذلك بحضور ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة الميدانية للمحافظ شملت تفقد الأعمال الإنشائية بمدرسة قرني محمد علي موسى للتعليم الأساسي بقرية معصرة صاوي، والتي يجرى إنشاؤها على مساحة 2800 متر بطاقة 22 فصلًا، والأعمال الإنشائية بمدرسة شافعي أبو الحسن الابتدائية بمدينة طامية المقامة على مساحة 1800 مترًا بطاقة 14 فصلًا بتكلفة 6 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ مجمع المدارس الجديد بمدينة طامية، والذي يشمل 3 مدارس جديدة يجري إنشاؤها على 3 مراحل على مساحة 32 ألف متر، حيث استمع المحافظ لشرح من المهندس حسين عبد الغني رئيس قطاع طامية بهيئة الأبنية التعليمية، حول الأعمال الإنشائية بالمجمع التعليمي الذي يضم في مرحلته الأولى تنفيذ مدرسة أرض المجمع التعليمي للتعليم الأساسي بطاقة 55 فصلًا يتم الانتهاء منها خلال عام، كما يشمل في مرحلته الثانية مدرسة النيل على مساحة 16 ألف متر، ومدرسة للمتفوقين على مساحة 8 آلاف متر.

كما تفقد محافظ الفيوم أعمال رصف طريق معصرة صاوي كفر محفوظ بطول 3.5 كم، والأعمال النهائية بكوبري البطس بمدينة طامية، والحائط الساند على بحر الوقف بطريق طامية كفر محفوظ، الذي قام بتنفيذه مجلس المدينة بطول 74 مترًا بتكلفة بلغت مليون جنيه، كما تفقد أعمال رصف شارع 23 يوليو بمدينة طامية بطول 600 متر، ووجه المحافظ بسرعة رفع الإشغالات بطول الشارع والالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الهندسية في تنفيذ الأعمال.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن جولة محافظ الفيوم بمركز طامية شملت أيضًا تفقد المزرعة النباتية ومزرعة الإنتاج الحيواني على مساحة 150 فدان، منها 35 فدان مزروعة بالقمح، و25 فدان برسيم، و10 أفدنة مزروعة بنبات الذرة، فضلًا عن مزرعة الإنتاج الحيواني المقامة على مساحة 14 فدانا، ووجه المحافظ، رئيس المدينة، بإعداد ملف كامل عن المشروع لدراسة الاستفادة القصوى من مكوناته، وكذلك دراسة سبل تطبيق نظم الري الحديث بالمزرعة النباتية، لزيادة إنتاجيتها وتقليل الفاقد من مياه الري.

موضوعات متعلقة

الإعدام للمتهم بـ«حرق سيدة الإسكندرية»

حبس اليوتيوبر محمد عطوة بتهمة «خدش الحياء العام»

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

الصور

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني

الأربعاء.. نسيمة بوصلاح تناقش «من المشافهة إلى شاشات العرض»

«الغزو الفكري الواقع والتحديات».. كتاب جديد لـ منال رشاد

«الموسوعة الكويتية في مدح خير البرية».. كتاب جديد لإيمان الشمري