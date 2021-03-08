محافظ الفيوم يتابع سير العمل بالمشروعات الخدمية الجديدة بمركز طامية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية الجديدة بنطاق مركز طامية، وذلك بحضور ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة الميدانية للمحافظ شملت تفقد الأعمال الإنشائية بمدرسة قرني محمد علي موسى للتعليم الأساسي بقرية معصرة صاوي، والتي يجرى إنشاؤها على مساحة 2800 متر بطاقة 22 فصلًا، والأعمال الإنشائية بمدرسة شافعي أبو الحسن الابتدائية بمدينة طامية المقامة على مساحة 1800 مترًا بطاقة 14 فصلًا بتكلفة 6 مليون جنيه.كما تفقد المحافظ مجمع المدارس الجديد بمدينة طامية، والذي يشمل 3 مدارس جديدة يجري إنشاؤها على 3 مراحل على مساحة 32 ألف متر، حيث استمع المحافظ لشرح من المهندس حسين عبد الغني رئيس قطاع طامية بهيئة الأبنية التعليمية، حول الأعمال الإنشائية بالمجمع التعليمي الذي يضم في مرحلته الأولى تنفيذ مدرسة أرض المجمع التعليمي للتعليم الأساسي بطاقة 55 فصلًا يتم الانتهاء منها خلال عام، كما يشمل في مرحلته الثانية مدرسة النيل على مساحة 16 ألف متر، ومدرسة للمتفوقين على مساحة 8 آلاف متر.كما تفقد محافظ الفيوم أعمال رصف طريق معصرة صاوي كفر محفوظ بطول 3.5 كم، والأعمال النهائية بكوبري البطس بمدينة طامية، والحائط الساند على بحر الوقف بطريق طامية كفر محفوظ، الذي قام بتنفيذه مجلس المدينة بطول 74 مترًا بتكلفة بلغت مليون جنيه، كما تفقد أعمال رصف شارع 23 يوليو بمدينة طامية بطول 600 متر، ووجه المحافظ بسرعة رفع الإشغالات بطول الشارع والالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الهندسية في تنفيذ الأعمال.ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن جولة محافظ الفيوم بمركز طامية شملت أيضًا تفقد المزرعة النباتية ومزرعة الإنتاج الحيواني على مساحة 150 فدان، منها 35 فدان مزروعة بالقمح، و25 فدان برسيم، و10 أفدنة مزروعة بنبات الذرة، فضلًا عن مزرعة الإنتاج الحيواني المقامة على مساحة 14 فدانا، ووجه المحافظ، رئيس المدينة، بإعداد ملف كامل عن المشروع لدراسة الاستفادة القصوى من مكوناته، وكذلك دراسة سبل تطبيق نظم الري الحديث بالمزرعة النباتية، لزيادة إنتاجيتها وتقليل الفاقد من مياه الري.