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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل وزارة التعليم يتابع سير الامتحانات بالمحلة

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:20 م
وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة غرب المحلة التعليمية، حيث تفقد سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب الصف الأول الثانوي العام والفني، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.

وقام وكيل الوزارة بمتابعة لجان الامتحانات بمدارس المحلة الثانوية الصناعية بنات، والمحلة الكبرى الثانوية بنات.

وشدد وكيل الوزارة على اتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين، وقد اطمأن وكيل الوزارة إلى سير امتحان طلاب الصف الأول الثانوي بشكل جيد، وعدم وجود مشكلات في الدخول إلى المنصة الإلكترونية للامتحان، وطمأن جميع الطلاب إلى أنه تم التعامل مع جميع الحالات التي لم تستطع دخول الامتحان، وفقا لمحاضر عدم التمكن التي تم تسجيلها.

من ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة أن الامتحان يسير بصورة جيدة داخل جميع المدارس، وفقًا للتعليمات الواردة بشأن التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية والاحترازية.

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