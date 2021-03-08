تفاصيل المسلسل السوري «فتح الأندلس»

يواصل أبطال المسلسل السوري "فتح الأندلس" تصوير مشاهده وذلك للحاق بالسباق الرمضاني المقبل حيث من المقرر عرض المسلسل في رمضان على MBC5 وMBC1.وهو مسلسل عربي مشترك يحكي قصة شخصية البطل طارق بن زياد قائد الجيش الإسلامي الذي غادر المغرب في عهد موسى بن نصير لفتح الأندلس.ويجري تصوير المسلسل حاليا بين بيروت وتركيا في عدة مواقع ورفع المخرج محمد سامي العنزي ساعات التصوير لتصل ل18 ساعة يوميا لإنجاز ما تبقى من مشاهد خاصة وأن العمل يعتبر الاضخم انتاجيا بين المسلسلات السورية المقرر عرضها في شهر رمضان لما يتناول من حروب وفتوحات.ويجسد شخصية طارق بن زياد الممثل السوري سهيل جباعي ويشاركه في البطولة الفنان المغربي هشام بهلول في شخصية شداد صديق طارق بن زياد وذراعه اليمنى وقائد جيوشه.مسلسل "فتح الأندلس" يشارك في بطولته أيضا تيسير إدريس وجاسم النبهان وروبين عيسى وبيار داغر ونجوم اخرى من تونس وليبيا ومصر والشام والخليج ومن إخراج محمد سامي العنزي.