غدًا.. البابا يحتفل باليوبيل الذهبى لرحيل البابا كيرلس السادس

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني قداسات الصوم الكبير لعام 2021، غدًا الثلاثاء، بدير الشهيد العظيم مارمينا للرهبان، الشهير بالعجائبي بصحراء كينج مريوط، بغرب الإسكندرية.ويُشارك في الحضور عدد كبير من أعضاء المجمع المقدس، بحسب تصريحات سابقة للأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، حيث يترأس البابا تواضروس عقب القداس الإلهي، احتفالات الكنيسة باليوبيل الذهبي، والاحتفال بمرور 50 عامًا على رحيل البابا الأسبق كيرلس السادس.وكان البابا تواضروس الثاني، قد اعترف بطوباية وقداسة البابا الأسبق كيرلس السادس في يونيو 2014، تزامنا مع أول مجمع للبابا تواضروس الثاني، عقب توليه السدة البطريركية.وكان البابا قد ترأس أول قداسات الصوم للعام الجاري، اليوم الإثنين، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي للرهبان بوادي النطرون، حيث احتفلت الكنيسة بمرور عام كامل على رحيل الأنبا صرابامون، أسقف الدير، الذي خلفه الأنبا أغابيوس الذي رسمه البابا منذ أيام قليلة بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة.