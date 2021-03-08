عبد الحي عبيد رئيسًا للجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ

فاز الدكتور عبد الحى عبيد برئاسة لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ بعد معركة انتخابية شرسة مع الدكتور عبد المنعم سعيد، حسمت بجولة الإعادة.و حصل عبيد على 15 صوت وسعيد على 12 في الجولة الأولى، وفي جولة الإعادة فاز عبيد بـ 17 صوت مقابل 10 لسعيد.و فازت سماء سليمان عن حزب حماة وطن بوكيل اللجنة وعبد الحكيم السادات بوكيل ثانى، وعايدة نصيف بأمانة السر بالتزكية.كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد فعادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.