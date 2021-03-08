في اليوم العالمي للمرأة.. «الإفتاء»: استوصوا بالنساء خيرا

وجهت دار الإفتاء المصرية، عدة رسائل عن المرأة بالتزامن مع الاحتفال بيومها العالمي الذي يحل في يوم 8 مارس من كل عام، بدأتها بـ: «استوصوا بالنساء خيرًا».وجاء في رسائل الدار عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل أبدًا القوامة حجة للسيطرة على المرأة، ولم يضرب أحدًا قط من زوجاته، بل كان معاونُا في شؤون البيت فيخصف نعله ويرقع ثوبه ويكون في خدمة أهله، وكل الصفات العليا له لم تمنعه من أن يكون نموذجًا لنا في بيته.وقالت دار الإفتاء، هن نِعَم من الله فحافظ عليهن وعاملهن بالحسنى « أمك - زوجتك - أختك - ابنتك»،ولمن يأكلون ميراث المرأة، وجهت رسالة فيها «اتقوا الله سبحانه وتعالى في أملاك النساء، فإن الله سائلٌ كلًّا منا عن المال الذي غصبه صاحبه أو استحوذ عليه بسيف الحياء، فالرضا الصحيح هو مبدأ أصيل في المعاملات المالية وعند توزيع التركات».وأكدت دار الإفتاء أن التسلط على المرأة من قبل الرجل باسم القوامة أمر غير مقبول، فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية، ومسألة القوامة لا تعني التسلط على المرأة وقمعها بل هي عملية تنظيمية لإدارة الأسرة.