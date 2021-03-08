التحفظ على كمية من زيت الطعام الفاسد داخل مخزن في الإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان، بالإسكندرية، التحفظ على 26 طن زيت طعام غير صالح للاستخدام، تم تجميعه داخل مخزن دون ترخيص لإعادة تدويره وبيعه مرة ثانية، وتم حجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري وتعريض حياة المواطنين للخطر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن "دون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامه دون الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن التخزين، وإعادة تعبئته وبيعه للمطاعم بأسعار منخفضة، ما يسبب أضرارا صحية جسيمة لجمهور المستهلكين وذلك بالمخالفة للقانون.وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وبستهداف المخزن، ألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيش المخزن عثر على 13 طنا من زيت الطعام السابق استخدامه وغير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 12 طنا من زيت الطعام السائب داخل تنكات دون بيانات والسابق استخدامه مجهول المصدر وبه شوائب وأتربة وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وضبط طن من زيت الطعام السابق استخدامه معبأ داخل عبوات دون بيانات ومجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى، منتج نهائي معد للبيع.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.