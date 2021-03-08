رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شؤون البيئة» بالشرقية: التفتيش على 31 منشأة وإعدام 2 طن أغذية

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:40 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
طباعة
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه في حالة رصد أي مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الحملات يتم إتلافها بشكل فوري، وذلك في إطار التوجيهات الخاصة بالحفاظ على صحة المواطنين والرقابة على السلع.

ومن جانبه أشار المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة ولجنة الأغذية بالديوان العام للتفتيش على عدد 31 منشأة غذائية، ما بين (مخازن مواد غذائية – مصانع مخلل - محل كشرى – جزارة - مخبز – مطاعم - عصير قصب – محل أسماك -عطارة – بقالة – مقلة) بمركز فاقوس وحي ثان الزقازيق، وذلك لضبط المنظومة ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، ولإحكام الرقابة والسيطرة علي المنتجات المعروضة.

وأسفر التفتيش عن إعدام 1.5 طن ونصف ملح، ونصف الطن من الزيتون المخلل، وخمسة كيلو جبنة رومي غير صالحين للاستهلاك الآدمي، وكذلك تم تحرير محاضر نظافة لـ 16 منشأة غذائية لمخالفتهم النظافة العامة، وتحرير 20 محضر جنحة صحية لعدم حمل أو استيفاء الشهادات الصحية للعاملين بالمنشاة، والتوصية بغلق 2 مخزن مكرونة وبسكوت بالنخاس، ومخبز أفرنجي ومطعم بمنطقة القومية بنطاق حي ثان الزقازيق لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وأشار مدير إدارة شؤون البيئة أنه يتم فحص المنشآت الغذائية من خلال 3 معايير رئيسية، تشمل فحص المنشأة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير من حيث التهوية الجيدة والإضاءة والنظافة العامة للمكان بشكل عام، بما لا يسمح بتوفير مناخ أو بيئة تنشط فيها الميكروبات الضارة والجراثيم لتنتقل للمادة الغذائية، وكذا فحص المادة الغذائية للتأكد من صحتها وسلامتها، بالإضافة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالمطاعم والمنشآت الغذائية وتوافر شهادات صحيه لهم.

ولفت إلى وجود أدوات يستخدمها المفتشون أثناء تفتيشهم على المنشآت الغذائية، من بينها الترمومتر لقياس درجات الحرارة بالبرادات، ومقياس زيت لقياس درجة نقاء الزيت،وأجهزة للكشف عن فضلات القوارض لبيان وجود قوارض في المكان.

موضوعات متعلقة

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

بعد غيابه بـ5 أيام.. العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالغردقة

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

الصور

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

image description

لتسهيل تحرك المرضى.. إنشاء نفق يربط بين مستشفيات أسيوط الجامعية

الأكثر قراءة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

بعد رفع الحصانة.. حكم بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه لسب ممدح عباس

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

في أقل من شهرين.. إطلاق 4 مسابقات وجوائز لدعم الإبداع واكتشاف المواهب

إطلاق أول لقاءات سلسلة «رموز» الفكرية

«المصرى الديمقراطى» يطلق مهرجان الثقافة والفنون فى سبتمبر

وزيرة الثقافة تشهد احتفال «القومى للترجمة» باليوم العالمى للمرأة