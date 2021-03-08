«شؤون البيئة» بالشرقية: التفتيش على 31 منشأة وإعدام 2 طن أغذية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه في حالة رصد أي مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الحملات يتم إتلافها بشكل فوري، وذلك في إطار التوجيهات الخاصة بالحفاظ على صحة المواطنين والرقابة على السلع.ومن جانبه أشار المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة ولجنة الأغذية بالديوان العام للتفتيش على عدد 31 منشأة غذائية، ما بين (مخازن مواد غذائية – مصانع مخلل - محل كشرى – جزارة - مخبز – مطاعم - عصير قصب – محل أسماك -عطارة – بقالة – مقلة) بمركز فاقوس وحي ثان الزقازيق، وذلك لضبط المنظومة ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، ولإحكام الرقابة والسيطرة علي المنتجات المعروضة.وأسفر التفتيش عن إعدام 1.5 طن ونصف ملح، ونصف الطن من الزيتون المخلل، وخمسة كيلو جبنة رومي غير صالحين للاستهلاك الآدمي، وكذلك تم تحرير محاضر نظافة لـ 16 منشأة غذائية لمخالفتهم النظافة العامة، وتحرير 20 محضر جنحة صحية لعدم حمل أو استيفاء الشهادات الصحية للعاملين بالمنشاة، والتوصية بغلق 2 مخزن مكرونة وبسكوت بالنخاس، ومخبز أفرنجي ومطعم بمنطقة القومية بنطاق حي ثان الزقازيق لوجود خطر داهم على الصحة العامة.وأشار مدير إدارة شؤون البيئة أنه يتم فحص المنشآت الغذائية من خلال 3 معايير رئيسية، تشمل فحص المنشأة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير من حيث التهوية الجيدة والإضاءة والنظافة العامة للمكان بشكل عام، بما لا يسمح بتوفير مناخ أو بيئة تنشط فيها الميكروبات الضارة والجراثيم لتنتقل للمادة الغذائية، وكذا فحص المادة الغذائية للتأكد من صحتها وسلامتها، بالإضافة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالمطاعم والمنشآت الغذائية وتوافر شهادات صحيه لهم.ولفت إلى وجود أدوات يستخدمها المفتشون أثناء تفتيشهم على المنشآت الغذائية، من بينها الترمومتر لقياس درجات الحرارة بالبرادات، ومقياس زيت لقياس درجة نقاء الزيت،وأجهزة للكشف عن فضلات القوارض لبيان وجود قوارض في المكان.