حبس اليوتيوبر محمد عطوة بتهمة «خدش الحياء العام»

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس اليوتيوبر محمد عطوة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بخدش الحياء العام.كانت الأجهزة الأمنية رصدت انتشار فيديوهات لليوتيوبر محمد عطوة، يسب فيها النساء ويتنمر عليهن.وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اليوتيوبر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.