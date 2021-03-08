السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير المحطات (صور)

أعلنت وزارة النقل عن مواصلة هيئة السكة الحديد أعمال تعقيم وتطهير القطارات وذلك بناء على التعليمات المشددة من قبل وزارة النقل وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكدت وزارة النقل، في بيان لها اليوم، أن هيئة السكة الحديد تقوم يوميًا بتطهير القطارات وكذلك صالات التذاكر داخل المحطات، وشبابيك التذاكر والسلالم ودورات المياه.