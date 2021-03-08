ضبط 15 توكتوك مخالف وتغريم 30 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملات موسعة لإعادة الانضباط بالشوارع والمواقف العمومية بنطاق المركز، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 15 سائق توك توك مخالف لخطوط السير، وتغريم ٣٠ مواطنا بالمواقف العامة لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط المخالفين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرصه انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.