للمرأة المهجورة.. الأوراق المطلوبة للحصول على دعم «تكافل كرامة»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، يستهدف الفئات الأولى بالرعاية، منهم المسنين والأيتام، والأسر التى لا تحصل على دخل ثابت، وكذلك الأرامل أو المطلقات، والمرأة التى هجرها زوجها أو انفصل عنها.وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم صرف دعم تكافل لنحو 2 مليون و91 ألفا و237 شخصا، فيما يصرف دعم كرامة لنحو مليون و257 ألفا و701 شخص.أاوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم منح دعم تكافل للمرأة التي هجرها زوجها، على أن تقدم الأوراق التالية لأقرب وحدة شؤون اجتماعية تابعة لمحل سكنها وهي:- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.- صور بطاقة الرقم القومى سارية ويكون على عنوانها الحالى التى تقيم به.- صور قسيمة زواجها.صور شهادة ميلادها وشهادة ميلاد أولادها الأقل من 18 سنة.- تقديم صورة من بطاقة التموين، ويكون مسجل عليها اسم مكتب التموين.- تقديم ما يفيد بقيد الأبناء في المدرسة، للأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 سنة.