يوسف عامر يحسم رئاسة لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ

فاز الدكتور يوسف السيد عامر، بمنصب رئيس لجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، كما فاز كل من النائبين محمد سليم ونادر سليم بمنصبي الوكيلين، وبأمانة السر النائبة خضرة سالم.كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".