«الري» تعالج طريق كوم حمادة وتزيل 31 تعديا على محور المحمودية

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، خطة صيانة وتطوير المجاري المائية وحمايتها من التعديات والتصدي لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل ومنافع الري والصرف.وقامت الإدارة المركزيه لإقليم صرف غرب الدلتا، الإثنين، بحضور المهندس معتز محي الدين، مدير عام الإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة، بتنفيذ أعمال إصلاح عطل وسقوط بمصب مجمع رقم 34 بمنطقة كوم حمادة الثالثة، والذى أدى إلى التأثير على الطريق الرئيسي الواصل إلى مجمع المواقف الجديد، وذلك لمنع أية مخاطر قد تعترض المواطنين والسيارات المارة بكثافة.كما شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة، حملة إزالة موسعة للتعديات علي محور المحمودية بنطاق المحافظة، استكمالا لتنفيذ حملات الإزالة للمباني المتداخلة مع المحور، وتضمنت تنفيذ 31 قرار إزالة بهندسة ري المحمودية بمساحة إجمالية 1098 متر مربع بمعرفة المخالفين، وتشمل مباني سكنية ومحلات على ترعة المحمودية بالبر الأيمن والأيسر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية وتأمين مركز الشرطة.من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.