حنان عبدالمنعم رئيسا لـ«صناعة الشيوخ».. وحلاوة وأبوهشيمة وكيلين

فازت النائبة حنان عبد المنعم، برئاسة لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بينما فاز بمنصب الوكيلين، محمد حلاوة، وأحمد أبوهشيمة، وأمين السر، عبد المنعم محي عماد.كان المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على أن "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد فعادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".