«الإفتاء»: عقوق الوالدين من الكبائر المنهى عنها

طالبت دار الإفتاء، اليوم الإثنين، الأبناء بضرورة بر آبائهم في حياتهم ومماتهم، مؤكدة أن عقوق الوالدين من الكبائر التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى.وقالت الدار، ردا على إحدى الفتاوى الخاصة ببر الوالدين، أنه "يجب على الولد أن يبر والديه حال حياتهما، وإن فاته ذلك في حياتهما فلا أقل من أن يبرهما بعد وفاتهما؛ روى أبو داود في سننه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي عليَّ من بر أبويَّ شيءٌ أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نَعَمْ؛ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا".