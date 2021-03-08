مصطفى كامل رئيسا لـ«الإسكان والإدارة المحلية» بمجلس الشيوخ

شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، فوز النائب مصطفى كامل برئاستها بالتزكية.وفاز بمقعدي الوكيلين بالتزكية كلا من النائبين أحمد حسين صبور وأكمل فاروق، فيما لم يحسم حتى الأن مقعد أمانة السر.وتأكدت اللجنة في بداية انعقادها من تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة العملية الانتخابية، وتضم لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، في عضويتها، 45 برلمانيًا.وكان المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ للتأكد من انتظام سير انتخابات النوعية والبالغ عددها 14 لجنة برلمانية.وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.وحسب لائحة مجلس الشيوخ، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.