أمين جمال يستكمل كتابة حلقات «ملوك الجدعنة»

اعتذرت الكاتبة والسيناريست عبير سليمان عن استكمال كتابة حلقات مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وعلمت "الدستور" أن عبير اعتذرت بشكل رسمي للشركة المنتجة بعد وجود خلافات في وجهات النظر حول بعد المشاهد والجمل الحوارية في السيناريو بينها وبين صناع العمل، ومن المقرر أن يستكمل كتابة الحلقات السيناريست أمين جمال، خاصة وأن عبير سليمان انتهت من كتابة نصف حلقات المسلسل فقط.وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "ملوك الجدعنة" قد تعاقدت مع كلا من بهاء سلطان وأحمد سعد لغناء تتري البداية والنهاية للمسلسل.ويواصل صناع العمل وعلى رأسهم نجمي المسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد، تصوير مشاهد المسلسل في لبنان بشكل مكثف.ويجسد مصطفى شعبان خلال العمل شخصية "سفينة"، أما عمرو سعد فيقدم شخصية "سارية"؛ حيث ينتمي المسلسل لنوعية أعمال الدراما الشعبية وتدور أحداثها داخل الحارة."ملوك الجدعنة" من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح وأنور الصباح، ومن بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز وغيرهم.