«حطمت أسطورة فوت علينا بكرة».. كيف تُدار منظومة الشكاوى الحكومية؟

يخشى أغلب المواطنين من التعاملات الحكومية بسبب أسطورة "فوت علينا بكرة"، والتي يقولها الموظف لتأجيل عمله إلى الغد، وذلك في الخدمات الحكومية المُقدمة، ويصعب الأمر إذا كانت شكوى حكومية والتي يظن الكثيرون أن مصيرها الأدراج.لكن منظومة الشكاوى الحكومية الجديدة وتحديدًا لجنة الاستغاثات الطبية حطمت تلك الأسطورة، بسبب الاستجابة السريعة التي تقوم بها لأغلب الاستغاثات التي تصدر من المواطنين، ولا تنتهي بمجرد الاستجابة وتقديم العلاج والبت في الشكوى ولكن تستمر المتابعة.واتساقًا مع ذلك فقد أعلن مجلس الوزراء بالأمس، أن لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس رصدت واستجابت خلال شهر فبراير الماضي لـ532 حالة تم الوصول إليها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين.وثمن رئيس الوزارة الجهود المبذولة من اللجنة، موضحًا أنه صدر 57 قرار علاج على نفقة الدولة، و8 قرارات خاصة بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، كما تم إجراء 264 عملية جراحية، وتركيب أطراف صناعية، وأجهزة تعويضية لـ 23 حالة من ذوي الإحتياجات الخاصة.وبالفعل هناك نجاحات عديدة للجنة الاستغاثات الطبية التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية، لمواطنين نشروا استغاثات خاصة بهم واستجابت لهم الحكومة سريعًا، وترصد "الدستور" في التقرير التالي عملية إدارة تلك المنظومة وأهم نجاحاتها في التقرير التالي.معوض عبدالغني، واحد من المواطنين ذوي الدخل المحدود الذي استفاد من منظومة الشكاوى الطبية، عندما احتاج ابنه الصغير أن يجري عملية جراحية دقيقة في الحبل الشوكي، بسبب أصابته بحادث سير أدى إلى حدوث ضعف في الحبل الشوكي.قال: "ابني بعد الحادث كان على وشك الموت بسبب احتياجه لإجراء عملية جراحية غالية الثمن ولم أكن أملك المال الكافي لإجرئها، فكتبت منشور على أحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لدفع الناس إلى التبرع لإجراء العملية".أضاف: "فوجئت أن البوست تم مشاركته في العديد من الصحفات وعلى المجموعات ووصل إلى منظومة الشكاوى الطبية والتي تكفلت باجراء العملية على نفقاتها الخاصة دون أي تدخل مني سوى إرسال التقارير الطبية التي تثبت احتياج الطفل للعملية".اختتم: "دور اللجنة لا يقف عند الاستجابة واجراء العملية فقط، ولكن تحملت تكاليف العلاج والمتابعة بعد إتمام العملية حتى تماثل ابني للشفاء، ووفرت له كرسي متحرك بسبب عدم قدرته على السير بشكل طبيعي من جديد بعد الحادث".الدكتور حسام المصري رئيس اللجنة، أكد أنها تلقت نحو 850 استغاثة خلال عام 2020 وكثير منها يكون مزيف ويتم استبعاده بعد التأكد، وتمت الاستجابة للباقي وصدر 87 قرار بالعلاج على نفقة الدولة، بإجراء العمليات الجراحية المطلوبة.وأوضح لـ"الدستور" أن اللجنة تعمل جنبًا إلى جنب مع المجالس الطبية المتخصصة التي تصدر قرارات العلاج على نفقة الدولة، مبينًا أن هناك استجابة للأمراض النادرة أيضًا سواء التي تصل للجنة مباشرة أو يتم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.وأشار إلى أن الشكاوى تتنوع بين عمليات جراحية وجلدية وحروق وأطراف صناعية وعيون وزارعة قرنية، ورعاية مركز وغيرها، وتحاول اللجنة الاستجابة الفورية بقدر الإمكان لكل المواطنين كافة، وكان لها دور مشهود في 2020.كما أن لصفحة اللجنة على موقع التواصل الاجتماعي دور قوي في متابعة ورصد الشكاوى حيث يديرها عدد من الأطباء، من بنيهم الدكتورة أية حامد، والتي أوضحت لـ"الدستور" أن تدشين الصفحة ساعد في الوصول لأكبر عدد من الاستغاثات والاستجابة لهم.أوضحت أنه بمجرد إرسال الشكوى مرفق معها بيانات الحالة والتقارير الطبية الخاصة بها، يتم إرسالها للجنة للتأكد من صحتها ومن ثم البدء في اجراءات الشكوى، مبينة أن الأمر لا ينتهي عند الاستجابة فقط ولكن متابعة الحالات حتى التماثل للشفاء.وأشارت إلى أن اللجنة تتابع حالات الأمراض النادرة والعمليات الجراحية الدقيقة بخلاف عمليات الزراعة، وكذلك تركيب الأطراف الصناعية، وتوفر قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذلك المتابعة المستمرة مع الحالات والشكاوى.