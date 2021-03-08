الإقامة في نفس يوم التقدم.. شروط قبول المسنين بدور الرعاية
الإثنين 08/مارس/2021 - 01:29 م
ولاء جمالطباعة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المسنين الذين يحصلون على الدعم النقدي يصل إلى 420 ألف مسن بقيمة 2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة لدور المسنين التي يستفيد منها 960 ألف مسن سنويا.
وأكدت الوزارة، عبر موقعها الالكتروني، أن هناك عدة شروط لاستقبال الأشخاص بدور المسنين وهي:-
- بلوغ سن 60 عامًا فأكثر (الرجال 60 عامًا والسيدات 55 عامًا،) ويجوز الاستثناء حتى سن 55 عامًا إذا توفرت الإمكانيات بالدار.
- الخلو من كافة الأمراض المعدية.
- أن ينطبق علية الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع.
- أن يتوافر لديه كفيل.
- قبول نظام العمل بالمؤسسة.
أما عن إجراءات الحصول على الخدمة أشارت إلى أنها تتم من خلال:
- سحب الاستمارة من مبنى وزارة التضامن الاجتماعي (19) ش المراغي بالعجوزة مبنى الشئون رقم (2) أو من مديرية التضامن الاجتماعي التابعة للمسن.
- تخصص الدار وإعطاء خطاب الإقامة وتسليم أدوات المعيشة في نفس اليوم.
المستندات المطلوبــة
- صورة بطاقة الرقم القومي + الأصل للاطلاع.
- صورتان شخصيتان حديثتين.
- شهادة صحية بالخلو من كافة الأمراض المعدية.
- صحيفة الحالة الجنائية.
وأكدت الوزارة، عبر موقعها الالكتروني، أن هناك عدة شروط لاستقبال الأشخاص بدور المسنين وهي:-
- بلوغ سن 60 عامًا فأكثر (الرجال 60 عامًا والسيدات 55 عامًا،) ويجوز الاستثناء حتى سن 55 عامًا إذا توفرت الإمكانيات بالدار.
- الخلو من كافة الأمراض المعدية.
- أن ينطبق علية الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع.
- أن يتوافر لديه كفيل.
- قبول نظام العمل بالمؤسسة.
أما عن إجراءات الحصول على الخدمة أشارت إلى أنها تتم من خلال:
- سحب الاستمارة من مبنى وزارة التضامن الاجتماعي (19) ش المراغي بالعجوزة مبنى الشئون رقم (2) أو من مديرية التضامن الاجتماعي التابعة للمسن.
- تخصص الدار وإعطاء خطاب الإقامة وتسليم أدوات المعيشة في نفس اليوم.
المستندات المطلوبــة
- صورة بطاقة الرقم القومي + الأصل للاطلاع.
- صورتان شخصيتان حديثتين.
- شهادة صحية بالخلو من كافة الأمراض المعدية.
- صحيفة الحالة الجنائية.