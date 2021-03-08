الإقامة في نفس يوم التقدم.. شروط قبول المسنين بدور الرعاية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المسنين الذين يحصلون على الدعم النقدي يصل إلى 420 ألف مسن بقيمة 2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة لدور المسنين التي يستفيد منها 960 ألف مسن سنويا.وأكدت الوزارة، عبر موقعها الالكتروني، أن هناك عدة شروط لاستقبال الأشخاص بدور المسنين وهي:-- بلوغ سن 60 عامًا فأكثر (الرجال 60 عامًا والسيدات 55 عامًا​،) ويجوز الاستثناء حتى سن 55 عامًا إذا توفرت الإمكانيات بالدار.- الخلو من كافة الأمراض المعدية.- أن ينطبق علية الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع.- أن يتوافر لديه كفيل.- قبول نظام العمل بالمؤسسة.أما عن إجراءات الحصول على الخدمة أشارت إلى أنها تتم من خلال:-​ سحب الاستمارة من مبنى وزارة التضامن الاجتماعي (19) ش المراغي بالعجوزة مبنى الشئون رقم (2) أو من مديرية التضامن الاجتماعي التابعة للمسن.- تخصص الدار وإعطاء خطاب الإقامة وتسليم أدوات المعيشة في نفس اليوم.المستندات المطلوبــة- صورة بطاقة الرقم القومي + الأصل للاطلاع.- صورتان شخصيتان حديثتين.- شهادة صحية بالخلو من كافة الأمراض المعدية.- صحيفة الحالة الجنائية.