السودان: زيارة السيسى جاءت فى وقت حرج.. ولدينا خيارات أخرى للتعامل مع إثيوبيا

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان، أمس الأول السبت، مختلفة عن سابقاتها، مؤكدة أنها جاءت فى وقت اشتدت فيه حاجة البلدين لبناء علاقة استراتيجية من أجل التنمية والاستقرار.وتابعت في حوار لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: مصر والسودان أعلنتا اتفاقهما على قيادة الاتحاد الإفريقى للمباحثات حول أزمة سد النهضة الإثيوبى.وحول إعلان إثيوبيا أنها ستشرع فى الملء الثانى لبحيرة السد فى يوليو المقبل، قالت: "هذا وضع يعرضنا كلنا للخطر، لكن بالنسبة للسودان فالخطر قريب جدًا، صحيح أن مصر تواجه تحديات فى أمنها المائى، لكن السودان سيعطش مباشرة بعد الشروع فى الملء، بما يهدد حياة 20 مليون سودانى".وتابعت أن الخرطوم والقاهرة اتفقتا على تنسيق مواقفهما وعلى تحرك دبلوماسى إفريقى موسع لشرح خطورة الملء الأحادى للسد للقادة الأفارقة، ومخاطر التصرفات الفردية لإثيوبيا.وأضافت: "فى الوقت ذاته، سيكون هناك تحرك مع المجتمع الدولى، خاصة الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والولايات المتحدة"، لافتة إلى أن البلدين لديهما خيارات أخرى إذا أصرت إثيوبيا على الملء الأحادى".وأردفت المهدي أن السودان حريص جدًا على العلاقات مع إثيوبيا، وبالتالى بعد إكماله ترسيم الحدود فهو منفتح على أى معادلة تعاون مشترك.وأوضحت المهدي أن صمت السودان على إثيوبيا رغم الحملات الإعلامية الكبيرة التى تستهدف بلدها، أنها مراعاة من السودان للأوضاع الإثيوبية الداخلية الصعبة المحيطة برئيس الوزراء آبى أحمد، مؤكدة: "آثرنا أن نكون أكثر تفهمًا للمعادلات الداخلية، والأوضاع السياسية فى إثيوبيا".